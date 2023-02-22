В Казахстане изменили правила авиаперевозки пассажиров, багажа и грузов

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Теперь авиакомпании в Казахстане вправе отказать в приёме груза к перевозке, если он не соответствует требованиям, изложенным в новых правилах. Они утверждены приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК "Об утверждении правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на online.zakon.kz.

"Авиакомпания отказывает в приёме груза к перевозке, если он не соответствует требованиям, изложенным в пункте 101 и 104 настоящих правил", - говорися в приказе.

Напомним, согласно этому груз принимается к воздушной перевозке на следующих условиях:

Ввоз, вывоз или транзит груза осуществляется в соответствии с законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка; Габариты груза обеспечивают его свободную погрузку и выгрузку, размещение в багажно-грузовых отсеках воздушных судов и его крепление; При перевозке на рейсовых пассажирских воздушных судах масса и габариты груза не превышают пределов, установленных условиям авиакомпании; К грузу прилагаются сопроводительные документы; Груз не создаёт опасности для воздушного судна, находящихся на нем людей и имущества и по своим свойствам не создает неудобств для пассажиров.

Также тара или упаковка мест, сдаваемых к перевозке с объявленной ценностью, пломбируется отправителем. Пломбы допускаются с ясными оттисками цифровых и буквенных знаков. В грузовой накладной делается отметка о произведенном опломбировании груза и указывается наименование отправительских пломб.

В новой редакции также уточняется, что получатель требует от авиакомпании выдачу ему груза и грузовой накладной с момента прибытия воздушного судна в пункт назначения, выгрузки груза и его обработки. Выдача груза производится не позднее двух часов с момента прибытия воздушного судна.

Также администрация аэропорта доджна разместить порядок перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте на официальном интернет-ресурсе аэропорта.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.