В Казахстане будут производить растительное масло для переработки в биодизель

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Риме принял главного операционного директора компании Eni Гвидо Бруско, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы были рассмотрены результаты сотрудничества Казахстана с Eni за прошедший год и потенциал дальнейшего взаимодействия.

В 2023 году по трубопроводу КТК было поставлено рекордное количество нефти – 63,5 миллиона тонн. Общий объём добычи нефти на месторождениях Кашаган и Карачаганак составил 30,8 миллиона тонн.

По мнению президента, достижение таких результатов стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Казахстана и всех участников консорциума, включая Eni.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил реализованные в Актюбинской и Туркестанской областях проекты строительства ветровых и солнечных электростанций общей мощностью 150 МВт.

Глава государства также был проинформирован о планах итальянской компании по строительству газоперерабатывающего завода, гибридной электростанции мощностью 250 МВт в Мангистауской области и производству растительного масла для дальнейшей переработки в биодизель.

Также президент РК принял главного исполнительного директора Maire Tecnimont Алессандро Бернини. В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической и нефтехимической отраслях.

Глава государства отметил огромный опыт компании в реализации проектов по декарбонизации и энергетическому переходу, а также её широкое присутствие в 45 странах.

По его словам, амбициозные планы Maire Tecnimont, направленные на существенное сокращение выбросов углекислого газа и развитие зелёных технологий представляют большой интерес для Казахстана, поскольку наша страна в рамках Парижского соглашения приняла обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и стремится внедрить лучшие технологии в производстве.

Алессандро Бернини проинформировал президента о флагманских проектах компании, реализуемых и прорабатываемых по всему миру, и высказал свои предложения по развитию энергетического сектора Казахстана.

Президент положительно оценил участие компании в строительстве газохимического комплекса в нашей страны. Договор с Maire Tecnimont по базовому проектированию участка полимеризации второй очереди строительства газохимического комплекса в Атырауской области был подписан в апреле прошлого года.