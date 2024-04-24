В Караганде осудили мужчин, открывших стрельбу по людям в элитном ЖК в центре города

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области с участием присяжных вынесен приговор мужчинам, открывшим стрельбу в центре города, передаёт BaigeNews.kz.

Следствием Р. и М. обвинялись в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, покушении на убийство двух человек в группе лиц по предварительному сговору способом, опасным для жизни других людей, и хулиганстве, совершённом в группе лиц с применением огнестрельного оружия.

В суде установлено, что 9 июня 2020 года Р. и М. обедали в кафе, расположенном в ЖК GreenCityPark. Примерно в 12:43 они встретили жителей Жезказгана Д., А. и С. Возник словесный конфликт, в ходе которого Р. вытащил из барсетки нож и стал угрожать оппонентам. Работники кафе попросили всех уйти.

"Первыми на улицу вышли потерпевшие Д. и А. Вслед за ними вышел Р., который, открыв входную дверь, держа в руке пистолет, осознавая, что находится в общественном месте, тем самым нарушая общественный порядок, произвёл семь выстрелов в область ног потерпевших. При этом М., действуя в группе лиц с Р., вытащив револьвер "Наган", также произвёл выстрелы в ноги потерпевших. В результате преступных действий Р. и М. потерпевшим Д. и А. причинены огнестрельные ранения ног с многооскольчатыми переломами костей, причинившие тяжкий вред их здоровью", - сообщили в суде.

Прокурор просил признать мужчин виновными и назначить им по 18 лет лишения свободы.

Потерпевшие примирились с подсудимыми и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Вердиктом суда с участием присяжных заседателей действия Р. и М. переквалифицированы со статьи 24 части 3, статьи 99 части 2 УК на статью 106 часть 2 п.1),5) УК. Также они осуждены по статьям 287 часть 3, 293 часть 3 УК, и окончательно им назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.