В какой летний лагерь отправить ребёнка в Астане, рассказали в управлении образования

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Какие летние лагеря и другие виды досуга доступны для детей Астаны в сезон 2023 года, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали в столичном управлении образования.

Как сообщили в управлении образования, досуг школьников в летний период разделили на четыре направления:

- трудовой – 8400 детей будет занято в бригадах по озеленению "Жасыл ел" и экологических лагерях при школах в течение двух месяцев;

- творческий – более 67 тысяч детей будет участвовать в клубах и кружках по интересам на базе организаций дополнительного образования, десяти школ творческих лагерей отдыха "Город мастеров" и в 45 дворовых клубах в течение двух месяцев. Также на базе организаций дополнительного образования будут работать лагеря отдыха с выбором профильных направлений – музыкальное, художественное, IT и другие;

- спортивно-туристический – более 26 тысяч детей смогут отправиться в походы, экскурсии, туристические ознакомительные поездки и экспедиции. На базе общеобразовательных школ будут открыты спортивные лагеря с упором на конкретный вид спорта — футбол, танцы, гимнастика и лёгкая атлетика;

- на спортивных площадках и в залах общеобразовательных школ будут работать лагеря "Дидарлы жаз", "Айбынды маусым" на бесплатной основе в течение двух месяцев.

Лагеря

С пятого июня на базе организаций образования Астаны работает 155 лагерей отдыха, в том числе 85 пришкольных лагерей с общим охватом в 190 тысяч детей, 68 профильных – в школах на праве хозяйственного ведения (ПХВ) и при дворцах школьников. Также есть два загородных лагеря "Арман" и "Боровичок".

В пришкольных лагерях родители оплачивают только питание. А в загородных лагерях - в рамках Всеобуча бесплатно примут полторы тысячи детей из социально-уязвимых слоев населения. Так, в первом сезоне отдыхнут 334 ребёнка из этой категории.

В школах с формой собственности на ПХВ есть как платные, так и бесплатные летние лагеря.

В профильном ведомстве также сообщили, что во дворце школьников имени аль-Фараби в лагере "Балалықтың бойтұмары" для восьми детей из социально-уязвимых слоев оплачено 50% путёвки. А во дворце школьников имени М. Утемисова в лагере "Летняя школа творчества" 98 детям путёвку оплатили спонсоры. Остальные школьники отдохнут в лагере на платной основе.

Если говорить о выездных летних лагерях, то маленькие астанчане могут отдохнуть в трёх филиалах известного республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен"- на берегу озёр Щучье и Балхаш и в городе Конаев. По квоте выделено 920 мест для столичных школьников. За один сезон отправляют примерно по 16-20 детей в каждый их трёх лагерей.

"Здесь обычно бесплатно отдыхают школьники, которые показали особые успехи в учебе, по спорту, дебатам, одаренные дети, активисты, дети-сироты, дети из категории социально-уязвимых слоев населения, дети-инвалиды (по состоянию здоровья) и другие. Квоту между регионами распределяет министерство просвещения", - отметили в управлении.

В знаменитом лагере могут отдыхать дети с восьми до 15 лет включительно. Для них предусмотрено пятиразовое питание, а также лечебные процедуры, походы, экскурсии, кружки, купание в бассейне, катание на катамаранах и верёвочный парк.

Познавательные экскурсии и секции

Для 90 детей с особыми образовательными потребностями создан социальный проект "Соқпақ", в рамках которого будет проводиться экскурсия с профессионально-ориентированной значимостью "Prof-Ex" и мастер-класс по обучению туристскому минимуму.

В выходные дни запланированы экскурсионные лагеря отдыха "Мы шагаем по столице" и туристско-краеведческая экспедиция с посещением сакральных объектов Казахстана "От памятных мест - к святыням Казахстана" с охватом более 14 тысяч школьников.

И последнее интеллектуальное направление досуга в течение июня охватит более 58 тысяч детей в летних школах актива лидеров членов "Жас улан", "Жас кыран", летних языковых школах и дебатных лагерях.

Кроме того, по информации ведомства, на базе общеобразовательных школ будут работать 68 профильных обучающих и развивающих лагерей с усиленным изучением предметов, где дети смогут восполнить знания школьной программы.

В упробр отметили, что родители, которые хотят организовать летний досуг своих детей, могут обращаться в свои школы. Там им должны дать полную информацию о том, как записаться на тот или иной вид летней активности.

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