Как с пользой провести летние каникулы детям в Астане

Фото: dvorets.kz

Актуальный "летний" вопрос, который зачастую встаёт перед родителями - как с пользой и без ущерба для кошелька организовать каникулы детей. Частные организации не всем по карману. А ценник детских лагерей, где школьники могут оставаться с утра до вечера под присмотром педагогов, доходит до ста тысяч тенге. О вариантах более доступного досуга в столице узнал корреспондент BaigeNews.kz.

Для детей Астаны откроет двери академия летнего отдыха "Балалықтың бойтұмары", организованная Дворцом школьников имени аль-Фараби. Период работы лагеря - с пятого июня по 16 июля 2023 года, а всего будет три сезона по две смены для детей с 7 до 11 лет. Стоимость одного сезона - 30,000 тенге. Планируется охватить летним отдыхом около 500 детей. Они смогут посетить секции фигурного катания, спортивные секции, домбры, хореографии и вокала, шахмат, керамики, изобразительного искусства, арт-дизайна, аквагрима, а также поплавать в бассейнах и принять участие в театрализованном представлении:

"Акиматом города Астаны проводится организация оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей на период летнего отдыха в двух направлениях: оздоровление и занятость школьников. Дворец школьников не курирует палаточные лагеря. А так кроме лагеря в летнее время будут работать кружки и спортивные секции. Стоимость секции и расписание указаны на сайте Дворца, запись на секции производится через сайт Mindal. В рамках дебатного движения "Ұшқыр ой алаңы" будет организована "Летняя академия дебатов" с 5 по 30 июня 2023 года. В соответствии с программой лагеря приглашенные спикеры из дебатного клуба "Парасат" проведут тренинги для ребят", - рассказали в пресс-службе организации.

Фото взято с: dvorets.kz

Как отметил министр просвещения РК Гани Бейсембаев за счёт государственного бюджета то есть бесплатно будет организован летний отдых для детей из социально-уязвимых слоёв населения, малообеспеченных семей и деток с ограниченными возможностями.

"За летний период 2023 года всеми видами летнего отдыха в Астане будут обеспечены 197,869 школьников. В 85 школах организованы пришкольные лагеря для детей начальных классов. В спортивно-оздоровительном лагере "Арман" и "Боровичок" будут отдыхать 2800 детей, из них 2050 детей-сирот и детей из многодетных, малообеспеченных семей. В июне месяце во Дворцах организованы краткосрочные хобби-клубы по прикладному искусству, изучению английского языка и др. Продолжает свою работу кружки по плаванию и спортивному направлению", - пояснили в акимате Астаны.

Старшеклассники могут заняться трудовыми работами, например, вступить в бригаду по озеленению "Жасыл ел", а также посетить экологические, археологические и краеведческие лагеря: