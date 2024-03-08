В каких сферах женщины зарабатывают больше мужчин в Казахстане
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По статистике, в Казахстане женщин больше, чем мужчин, – 51,2% населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
Населенный пункт с самой большой долей женщин – посёлок Шульбинск в области Абай, 56,3%, с самой низкой – посёлок Жезказган возле одноименного города в Улытау (25%).
"Среднемесячная зарплата сотрудниц в целом на 21% ниже, чем у сотрудников. Но в некоторых сферах женщины впереди: например, в телерадиовещании средние зарплаты у них больше на 8,7%, в секторе обеспечения безопасности на 17%, в дошкольном образовании – на 37,5. Половина занятых женщин РК трудится всего в трёх секторах – образовании, торговле, сельском хозяйстве. Самое "матриархальное" место в стране – Шымкент: здесь женщины возглавляют 77% домохозяйств.
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