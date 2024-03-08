В каких сферах женщины зарабатывают больше мужчин в Казахстане

По статистике, в Казахстане женщин больше, чем мужчин, – 51,2% населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Населенный пункт с самой большой долей женщин – посёлок Шульбинск в области Абай, 56,3%, с самой низкой – посёлок Жезказган возле одноименного города в Улытау (25%).