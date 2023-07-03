В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Четверых подростков подозревают в изнасиловании 13-летней девочки в Уральске. ЧП произошло ночью 12 июня, в день сдачи экзаменов девятиклассниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

По данным полиции, подозреваемым 15-16 лет. Один из них - ученик 9 класса СОШ №1. Это сообщила замдиректора школы Гульмайда Ушкамбаева. По ее словам, мальчик задержан и водворён в СИЗО на два месяца.

Задержаны ли остальные подозреваемые, пресс-служба департамента полиции не сообщила. По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК - "Изнасилование".