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В Генпрокуратуре рассказали об уголовных делах Масимова и других силовиков из КНБ Сегодня, 17:02
398
Сегодня, 17:02
398

В Генпрокуратуре рассказали об уголовных делах Масимова и других силовиков из КНБ

В Генеральной прокуратуре РК сообщили о расследованиях по "январским событиям", передаёт BaigeNews.kz.

"Направлены в суд дела в отношении Масимова и других руководителей КНБ. Их обвиняют в попытке захвата власти, государственной измене и превышении власти. Дело экс-Министра обороны Бектанова по обвинению в превышении власти также находится в суде. Окончено следствие в отношении бывшего руководства департаментов органов национальной безопасности и полиции Алматы, Алматинской и Кызылординской областей", - сообщили в надзорном ведомстве. 

На брифинге уточнили, что по делам о январских событиях осуждено 1 249 лиц. В основном задержанные совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках.

"Реальные сроки лишения свободы получили 160 лиц. Остальным назначены более мягкие меры наказания.
По пыткам нами завершены уголовные дела в отношении 29 сотрудников КНБ и МВД в Алматы и Талдыкоргане. По 17 из них дела уже направлены в суд", - сообщили в Генпрокуратуре.

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#Генпрокуратура #январские события #Карим Масимов #суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:02
398
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