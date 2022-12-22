В Генпрокуратуре рассказали об уголовных делах Масимова и других силовиков из КНБ

В Генеральной прокуратуре РК сообщили о расследованиях по "январским событиям", передаёт BaigeNews.kz.

"Направлены в суд дела в отношении Масимова и других руководителей КНБ. Их обвиняют в попытке захвата власти, государственной измене и превышении власти. Дело экс-Министра обороны Бектанова по обвинению в превышении власти также находится в суде. Окончено следствие в отношении бывшего руководства департаментов органов национальной безопасности и полиции Алматы, Алматинской и Кызылординской областей", - сообщили в надзорном ведомстве.

На брифинге уточнили, что по делам о январских событиях осуждено 1 249 лиц. В основном задержанные совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках.