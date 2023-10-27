В Экибастузе автобус сбил женщину на остановке и уехал

Водитель автобуса сбил женщину на остановке и скрылся с места происшествия. Женщина госпитализирована в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, водитель, управляя маршрутным автобусом Zhong Tong, на остановке при осуществлении посадки и высадки пассажиров, начал движение и допустил наезд на женщину, которая находилась перед автобусом. После совершения ДТП водитель, оставив место происшествия, продолжил движение.

Пострадавшая женщина с травмами госпитализирована в больницу.

Транспортное средство водворено на специальную штрафную стоянку. По факту ДТП полицией начато расследование.



