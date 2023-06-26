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  • В Атырау в частном садике трёхлетней девочке оторвало палец
pixabay Вчера, 23:20
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Вчера, 23:20
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Фото: pixabay

В Атырау в частном садике трёхлетней девочке оторвало палец

Как это случилось, родители не знают, в садике им толком ничего объяснить не смогли. Воспитатель сама отвезла малышку в больницу. Родителей вызвали уже в медицинское учреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  azh.kz.

Комментарий пресс-службы управления здравоохранения сух и краток: "Травматический отрыв 4-го пальца дистальной фаланги левой кисти. Проведена консультация травматолога-ортопеда, рентгенография пальцев кисти/стопы, хирургическая обработка раны, перевязка, анестезия инфильтративная".

Известно, что родители написали заявление в полицию. 

"Начато досудебное расследование по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", назначена судебная экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

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Вчера, 23:20
377
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