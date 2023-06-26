В Атырау в частном садике трёхлетней девочке оторвало палец

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Как это случилось, родители не знают, в садике им толком ничего объяснить не смогли. Воспитатель сама отвезла малышку в больницу. Родителей вызвали уже в медицинское учреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на azh.kz.

Комментарий пресс-службы управления здравоохранения сух и краток: "Травматический отрыв 4-го пальца дистальной фаланги левой кисти. Проведена консультация травматолога-ортопеда, рентгенография пальцев кисти/стопы, хирургическая обработка раны, перевязка, анестезия инфильтративная".

Известно, что родители написали заявление в полицию.