В Атырау растёт уровень воды в реке Жайык

Уровень воды в реке Жайык в Атырау продолжает прибывать. По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по состоянию на 16:00 отметка составила 443 сантиметра. Для недопущения подтопления частных жилых домов в городе идёт активная фаза берегоукрепительных работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Состояние защитных насыпных дамб проинспектировал министр по ЧС Чингис Аринов.

Ранее по поручению главы ведомства в Атыраускую область прибыла группировка спасателей из Мангистауской, Алматинской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской областей, Шымкента, а также военнослужащие воинских частей МЧС.

За период паводков в регионе возведено более 500 километров защитных сооружений. Из подтопленных участков откачано свыше 2,5 миллиона кубометров воды.

По республике отведена вода из 7 048 частных жилых домов и 2 834 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 38 859 человек.

В эвакопунктах остаются 6 707 человек. С гражданами работают психологи и медицинские работники департаментов по чрезвычайным ситуациям, Центра медицины катастроф МЧС.

Службами гражданской защиты, волонтёрами и привлеченными организациями продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 19 тысяч человек и 2 694 единиц техники, 327 водооткачивающих средств и 231 плавательных средств, 7 воздушных судов.