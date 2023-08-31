В Астане появятся новые способы оплаты проезда в автобусах

Вскоре пассажиры общественного транспорта в Астане смогут оплачивать проезд с помощью банковских карт и NFC технологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

31 августа транспортники выпустили на линию выехали 20 новых автобусов, оснащенных оборудованием системы ЭСОП и диспетчеризации. Машины задействовали на действующих маршрутах №№ 3, 32, 15, 54, 56 и 61.

"До полного подключения системы, оплата проезда осуществляется действующим способом: посредством QR-кода и транспортной картой Transcard. Далее появится возможность оплаты банковской картой банков второго уровня, через NFC технологии и по каналу Bluetooth", - говорится в сообщении.

Полный переход на новую систему завершится к концу 2023 года.