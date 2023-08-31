В Астане появятся новые способы оплаты проезда в автобусах
Сегодня, 17:36
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Сегодня, 17:36Сегодня, 17:36
180Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Вскоре пассажиры общественного транспорта в Астане смогут оплачивать проезд с помощью банковских карт и NFC технологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.
31 августа транспортники выпустили на линию выехали 20 новых автобусов, оснащенных оборудованием системы ЭСОП и диспетчеризации. Машины задействовали на действующих маршрутах №№ 3, 32, 15, 54, 56 и 61.
"До полного подключения системы, оплата проезда осуществляется действующим способом: посредством QR-кода и транспортной картой Transcard. Далее появится возможность оплаты банковской картой банков второго уровня, через NFC технологии и по каналу Bluetooth", - говорится в сообщении.
Полный переход на новую систему завершится к концу 2023 года.
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