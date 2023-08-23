В Астане около 40 процентов пассажиров не оплачивает проезд в автобусе

В столице около 40% пассажиров не оплачивает проезд в общественном транспорте. Об этом заявили в ходе заседания постоянной комиссии маслихата Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Liter.kz.

Исполняющий обязанности заместителя руководителя ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" Бауыржан Тайбергенов рассказал, как будет решаться вопрос при смене системы оплаты в автобусах.

"Основной вопрос по безбилетникам – это то, что у нас есть QR-коды. Они, когда заходят – считывают, но не оплачивают и ждут, когда контролёр подойдёт. Новая система будет банковская, мы отменим QR-коды, и граждане будут пользоваться только банковской карточкой, и тогда все будут оплачивать проезд при входе. Если мы отменим QR-оплату и будет банковская система, то примерно в два раза, а может, и в три сократится количество безбилетников", – рассказал Тайбергенов.