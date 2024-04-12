В Астане наградили фельдшера, спасшего пациента в буран
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Фельдшера из Актобе, спасшую пациента в буран, наградили на форуме трудящихся женщин Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Заслуги медика отметил председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин. Старшему фельдшеру скорой помощи Хромтауского района Сае Рысбай вручили нагрудный знак "Еңбек озаты" ("За трудовые достижения").
В феврале пользователи соцсетей были впечатлены храбростью медицинских работников, которые, несмотря на непогоду, проявили верность своему долгу. В сильную метель ползком по сугробам фельдшеры добирались до больного с сердечным приступом и оказали ему первую помощь.
"Я не думала, что наше видео окажется в социальных сетях и так впечатлит людей. На форум меня пригласили от Федерации профсоюзов, и когда вручили награду – значок за достижения в работе, было очень приятно. Если честно, я счастлива. На форуме поднимались разные вопросы, касающиеся женского труда. Я думаю, все важные аспекты будут приняты во внимание", - сказала Сая Рысбай.