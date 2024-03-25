В Астане изменено движение ряда автобусных маршрутов
Сегодня, 07:45
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Сегодня, 07:45Сегодня, 07:45
61Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Астане временно изменены схемы движения маршрутов №6, 16, 37, 39, 42, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию City Transportation Systems.
Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С измененной схемой движения можно ознакомиться ниже.
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