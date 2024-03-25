  • 25 Марта, 08:02
  • BAIGENEWS

В Астане изменено движение ряда автобусных маршрутов

Сегодня, 07:45
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Астане временно изменены схемы движения маршрутов №6, 16, 37, 39, 42, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию City Transportation Systems.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С измененной схемой движения можно ознакомиться ниже.

 
 
 
 
 
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Публикация от City Transportation Systems (@cts_kz)

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