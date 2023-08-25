В Астане дорожники уложили асфальт во время ливня

В Астане рабочие во время дождя уложили на дорогу асфальт стоимостью почти в миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Грубо нарушающих технические требования дорожников успели снять на видео. Строители проигнорировали запрет представителя технадзора, который потребовал прекратить укладку асфальта из-за ливня.

"Посмотрев прогноз, я сказал им остановить всю работу, потому что уже шёл дождь. Но, несмотря на моё предупреждение, подрядчик без моего ведома всё равно приступил к работе", - сказал специалист технадзора Мадияр Алкенов.

Подрядчик попытался объясниться. По его словам, машина с асфальтом пришла, когда уже шёл дождь. Поэтому работу решили не останавливать. Уже на следующее утро уложенное с грубейшими нарушениями покрытие убрали. А это порядка 50 метров дорожного полотна почти на миллион тенге. Все переделывать подрядчик теперь будет за свой счёт.

"То, что было в бункере асфальтоукладчика на тот момент, когда пошёл дождь, выкинуть уже не было возможности. Поэтому и пришлось его уложить. Теперь мы всё переделаем", - сказал представитель подрядной организации Оразбай Мырзабаев.