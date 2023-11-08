В Англии за кражу золотого унитаза судят четырёх мужчин

В Англии предъявлены обвинения четырём мужчинам по делу о краже с выставки золотого унитаза осенью 2019 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

Это произведение итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана под названием "Америка". Унитаз из 18-каратного золота весом около 100 килограммов оценивается почти в шесть миллионов долларов.

В 2016 году его установили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Чтобы им воспользоваться, очередь отстояли 100 тысяч человек. Для того, чтобы употребить унитаз по назначению, нужно было заранее записаться. Каждый желающий получал в своё распоряжение три минуты.

Для первой за 20 лет персональной выставки Каттелана в Великобритании унитаз перевезли в Бленхеймский дворец – родовую резиденцию герцогов Мальборо в английском графстве Оксфордшир.

Унитаз действительно был подключен к канализационной системе дворца. После его кражи полиция смогла лишь констатировать исчезновение ценного арт-объекта и наличие разлившейся канализации на том месте, где он находился.

Предполагалось, что похитители уехали со своей добычей на двух автомобилях. В ходе расследования задержаны восемь лиц, но никакой информации о них не было.

До сих пор неясно, удастся ли когда-нибудь вернуть похищенное произведение искусства – пока поиски ни к чему не привели.