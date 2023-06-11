- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11:01 65
- В американской тюрьме умер "Унабомбер" Тед Качинский 10:51 131
- Лесной пожар в области Абай продолжают тушить около полутора тысяч человек 10:14 287
- Опубликованы фото погибших при лесных пожарах в области Абай 09:25 682
- Жуман Жумабеков одолел "Кровопускателя" на кулачном турнире 09:16 321
- Жителям Астаны и Актобе рекомендуют меньше гулять на свежем воздухе в воскресенье 08:48 659
- "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов 08:12 452
- Учителям Павлодара показали, как справиться с выгоранием 07:49 310
- В Актау из окна выпал ребенок 06:10 369
- Врач назвала противопоказания к занятиям футболом у детей 05:07 387
- Пожарные дружины в регионах предлагает создавать эколог 04:25 417
- Массовый мордобой в ринге произошел на историческом турнире в Казахстане 03:18 644
- Школьник из Шымкента изобрел систему защиты домов от землетрясения 02:58 571
- Обнародован список лесников, погибших при крупном пожаре в области Абай 01:10 620
- Умер автор учебников по истории Казахстана 00:52 795
- Двухлетний ребёнок погиб, упав в открытый колодец в Костанайской области 10.06.2023 519
- Обнародованы обвинения против Трампа по делу о хранении секретных документов 10.06.2023 504
- Установлены личности пятерых погибших при пожаре в области Абай 10.06.2023 647
- Юниорские сборные Казахстана по теннису блестяще выступили в Туркменистане 10.06.2023 655
- Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами 10.06.2023 645
- Казахстанский теннисист выиграл турнир в Тегеране 10.06.2023 561
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 535
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 493
- Тела ещё 11 погибших обнаружены во время тушения лесного пожара в области Абай 10.06.2023 910
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 969
- Фридайвер совершила погружение в память о жертвах землетрясения в Турции 10.06.2023 608
- Посетил все 20 регионов страны: Кульгинов написал пост после ухода из Правительства 10.06.2023 492
- Жара, грозы и пожарная опасность: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье 10.06.2023 524
- Пациентов больниц и медтехнику эвакуируют из сёл охваченной пожарами области Абай 10.06.2023 565
- В аэропорту Токио столкнулись два самолёта 10.06.2023 763
- В Астане запустили водовод, который увеличил давление воды 10.06.2023 724
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 677
- "Что успел, то и вывез": погорелец из Абайской области потерял в пожаре два дома 10.06.2023 1297
- Евгений Фёдоров стал чемпионом Азии по велоспорту 10.06.2023 638
- Пожар в области Абай помогают тушить более 300 военных, ещё 500 — готовы к отправке 10.06.2023 627
- Большая часть очагов пожара в области Абай локализована — МЧС 10.06.2023 560
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 1383
- Китайская компания хочет производить лифты в Казахстане 10.06.2023 575
- 11 вертолётов сбросили более 400 тонн воды в очаги лесного пожара в области Абай 10.06.2023 589
- Школьника нашли мёртвым в Шымкенте 10.06.2023 801
- Пожар произошёл на самом крупном рынке Кыргызстана 10.06.2023 655
- Казахстанцы смогут напрямую летать из Алматы в столицу Пакистана 10.06.2023 749
- Альтаева взяли под стражу на два месяца 10.06.2023 752
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 585
- Не менее 27 человек погибли от взрыва старого снаряда в Сомали 10.06.2023 606
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 673
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 1435
- Четверых детей нашли живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии 10.06.2023 782
- Боевые корабли строит житель Петропавловска 10.06.2023 530
- Казахстанец после нокаута сразился за золото в Венгрии 10.06.2023 983
- "Вера не должна мешать счастью" - межнациональная семья блогеров о традициях, детях и успехе в TikTok 10.06.2023 1318
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 768
- Обстановка на месте пожара в Абайской области стабилизировалась — МЧС 10.06.2023 826
- К тушению пожара в области Абай подключились военные из разных регионов 10.06.2023 732
- Жители эвакуированных сёл Абайской области рассказали, как спасались от пожара 10.06.2023 1240
- Скончался Бердибек Сапарбаев 10.06.2023 2451
- Голубев остался без финала турнира в Германии 10.06.2023 788
- Лихорадку денге выявили у отдыхавшего в Таиланде павлодарца 10.06.2023 689
- Село в ЗКО на месяц осталось без связи 10.06.2023 734
- Названа европейская страна, где больше всего одиноких людей 10.06.2023 999
- Село Жамбылской области закрыли на карантин 10.06.2023 808
- Без воды и электричества сидят жильцы ЖК Астаны, где горел паркинг 10.06.2023 701
- Академия госуправления отсудила у своего выпускника 1,5 миллиона тенге 10.06.2023 833
- Соцсети заполнили фейки вокруг лесного пожара в Абайской области 10.06.2023 749
- Лесной пожар в области Абай: девять эвакопунктов подготовили в Семее 10.06.2023 862
- Спасателей из трех областей и Алматы отправят на тушение пожара в область Абай 09.06.2023 978
- В Астане осудили 60-летнюю сотрудницу ДГД 09.06.2023 857
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 934
- Подачу воды ограничат в Алматы 09.06.2023 766
- "Казахстан будет усиливаться в региональном формате" - эксперт из Грузии 09.06.2023 696
- Прокуроры помогли предпринимателям вернуть 1,5 млрд тенге в Жамбылской области 09.06.2023 719
- Когда и у кого будут проверять мобильные переводы в Казахстане 09.06.2023 964
- Гибель всех пропавших при пожаре лесников опровергли в акимате области Абай 09.06.2023 1139
- Средний балл на ЕНТ-2023 назвали в центре тестирования 09.06.2023 880
- Западные компании заинтересованы инвестировать в нашу страну - Куантыров 09.06.2023 740
- Часть набережной реки Есентай станет пешеходной в Алматы 09.06.2023 777
- Рассылки с угрозами поступили в СМИ и госорганы в Казахстане 09.06.2023 869
- Был вице-министром и получал взятки: в Антикоре рассказали, в чём подозревают Альтаева 09.06.2023 800
- Центральные улицы перекроют в Астане до 20 июня 09.06.2023 884
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 658
- LOADING...
В американской тюрьме умер "Унабомбер" Тед Качинский
81-летний американец Тед Качинский, известный как Унабомбер, найден мёртвым в своей тюремной камере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Долгое время он считался самым разыскиваемым преступником в Соединенных Штатах.
Качинский был приговорён к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 1996 году после того, как почти 20 лет скрывался от правосудия, и провёл последние три десятилетия в тюрьмах США.
С 1998 по 2021 год он содержался в тюрьме особого режима (Supermax) в Колорадо, после чего из-за пошатнувшегося на склоне лет здоровья был переведен в Северную Каролину.
Тед Качинский был довольно незаурядной личностью, к которой долгое время было приковано внимание американцев. Он герой многочисленных телевизионных документальных фильмов, его история легла в основу детективных голливудских картин.
Еще в детстве его называли вундеркиндом, в 16 лет Качинский поступил в Гарвард, а позже получил степень доктора наук по математике в Мичиганском университете.
Фото: GETTY IMAGES
Он занимался настолько заумной областью математики, что, как говорили его коллеги, лишь десяток человек в стране понимал, что он изучает.
В 25 лет он начал преподавать математический анализ и геометрию в престижном калифорнийском Университете Беркли.
В начале 70-х его жизнь резко изменилась: Качинский поселился в Монтане, в уединенной хижине без электричества и водопровода и начал осваивать навыки выживания, питаясь кроликами и охотничьими трофеями.
Вскоре он пришел к выводу, что вести такую одинокую примитивную жизнь невозможно, и обвинил во всем разрушение дикой природы промышленностью и застройками.
С 1978 по 1995 год он отправил по почте 16 посылок с бомбами, адресатами которых были университеты и авиакомпании.
Его преступления были раскрыты после того, как Качинский, пригрозив новыми убийствами, заставил газеты Washington Post и New York Times (с согласия директора ФБР и генпрокурора США) опубликовать свой безумный анархо-примитивистский манифест под названием "Индустриальное общество и его будущее" (также известный как "Манифест Унабомбера").
В анонимном документе из 35 000 слов утверждалось, в частности, что новые технологии приводят к тому, что американцы страдают от чувства отчуждения и бессилия. Он был убеждён, что промышленная революция и ее последствия стали бедствием для человеческого рода.
Прочитав манифест в газетах, брат и невестка Качинского узнали его весьма оригинальную манеру изложения и сообщили о нем в ФБР, которое искало его уже многие годы.
Обнаружив его хижину, агенты ФБР нашли там кучу журналов, зашифрованный дневник, взрывчатку и две готовые к использованию бомбы.
-
Trend news
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 534
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 493
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 967
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 952
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 1206
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 2081
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 763
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 910
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 920
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 43651
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1212
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 1743
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 1551
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 1636
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1141
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1159
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3025
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1240
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2418
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1232
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 2065
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 1795
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1610
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1801
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 3485
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 2364
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 2495
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 2001
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3284
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 7220
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 2106
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1600
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1875
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 3075
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 3095
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1560
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2233
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4154
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1855
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2358
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 2088
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1935
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 4159
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1937
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 2013
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 2014
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 2883
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4810
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3179
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 2020
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2220
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3083
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2281
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2606
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 3326
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3424
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2764
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2374
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7720
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1978
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 4603
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6191
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2195
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3378
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3427
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12415
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2802
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15842
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2575
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2273
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 3324
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 3251
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2990
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 3049
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 43229
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6611
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3848
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 3676
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11826
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 4122
-
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11:01 25
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 675
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 1380
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 583
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 672
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 1429
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 768
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 932
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 657
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 672
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 690
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 812
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 5338
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1336
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 793
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 919
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1037
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 826
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 844
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1087
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 880
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 3524
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1297
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2418
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1354
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1294
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1989
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1391
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 1598
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1720
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1868
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1873
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1903
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1556
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1591
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1783
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1697
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1359
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1531
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1723
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1718
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1769
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1861
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1852
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2249
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2215
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3083
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 2532
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 2439
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2764
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1949
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1856
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 2082
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2159
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2008
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1972
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 2640
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2483
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2925
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2342
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2287
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2603
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3447
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 4160
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2940
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2324
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3422
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2775
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3214
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 3534
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 3544
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2882
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 3559
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 3051
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 3113
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 3242
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 3432
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3660
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2978
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 3567