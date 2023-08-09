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В Алматы утверждены новые тарифы на проезд в общественном транспорте

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alatransit.kz Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
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Фото: alatransit.kz

Повышение стоимости проезда для большинства пассажиров составит 20 тенге. Об этом на VII сессии маслихата сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин. Он подчеркнул, что стоимость проезда в мегаполисе была неизменной в течение 11 лет несмотря на рост издержек перевозчиков, передает BaigeNews.kz. 

"Текущий тариф не покрывает расходов перевозчиков, так как реальная стоимость проезда в 3 раза дороже утвержденного. В этой связи Акимат ежемесячно покрывает расходы перевозчиков в виде субсидий. За период 2020-2022 годов сумма выплаченных субсидий составила 115,8 млрд тенге", - уточнил Аскар Амрин. 

На фоне всеобщего роста цен за прошедшее десятилетие стоимость поездки искусственно удерживалась на одном уровне, хотя с 2012 года топливо и газ стали стоить на 300% больше. 
Рынок чутко реагирует на любые изменения: если транспортная инфраструктура развивается, цены не могут оставаться на прежнем уровне. 

"Применение новых тарифов в размере 100 тенге безналичной оплатой и 200 тенге наличной оплатой позволят снизить сумму субсидий порядка на 10 млрд тенге уже в этом году. Их возможно будет перераспределить на другие социально значимые проекты", – отметил Аскар Амрин.

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