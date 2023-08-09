В Алматы утверждены новые тарифы на проезд в общественном транспорте
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Повышение стоимости проезда для большинства пассажиров составит 20 тенге. Об этом на VII сессии маслихата сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин. Он подчеркнул, что стоимость проезда в мегаполисе была неизменной в течение 11 лет несмотря на рост издержек перевозчиков, передает BaigeNews.kz.
"Текущий тариф не покрывает расходов перевозчиков, так как реальная стоимость проезда в 3 раза дороже утвержденного. В этой связи Акимат ежемесячно покрывает расходы перевозчиков в виде субсидий. За период 2020-2022 годов сумма выплаченных субсидий составила 115,8 млрд тенге", - уточнил Аскар Амрин.
На фоне всеобщего роста цен за прошедшее десятилетие стоимость поездки искусственно удерживалась на одном уровне, хотя с 2012 года топливо и газ стали стоить на 300% больше.
Рынок чутко реагирует на любые изменения: если транспортная инфраструктура развивается, цены не могут оставаться на прежнем уровне.
"Применение новых тарифов в размере 100 тенге безналичной оплатой и 200 тенге наличной оплатой позволят снизить сумму субсидий порядка на 10 млрд тенге уже в этом году. Их возможно будет перераспределить на другие социально значимые проекты", – отметил Аскар Амрин.
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