В Алматы утверждены новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Повышение стоимости проезда для большинства пассажиров составит 20 тенге. Об этом на VII сессии маслихата сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин. Он подчеркнул, что стоимость проезда в мегаполисе была неизменной в течение 11 лет несмотря на рост издержек перевозчиков, передает BaigeNews.kz.

"Текущий тариф не покрывает расходов перевозчиков, так как реальная стоимость проезда в 3 раза дороже утвержденного. В этой связи Акимат ежемесячно покрывает расходы перевозчиков в виде субсидий. За период 2020-2022 годов сумма выплаченных субсидий составила 115,8 млрд тенге", - уточнил Аскар Амрин.

На фоне всеобщего роста цен за прошедшее десятилетие стоимость поездки искусственно удерживалась на одном уровне, хотя с 2012 года топливо и газ стали стоить на 300% больше.

Рынок чутко реагирует на любые изменения: если транспортная инфраструктура развивается, цены не могут оставаться на прежнем уровне.