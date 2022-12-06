В Алматы состоится XVI Международный кинофестиваль "Евразия"

Фото: almaty.tv

С 12 по 18 декабря 2022 года в городе Алматы состоится XVI Международный кинофестиваль "Евразия" – самый крупный и авторитетный кинофорум страны, единственный казахстанский кинофестиваль, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Престижное британское издание International Film Guide включило "Евразию" в список 35 лидирующих мировых кинофестивалей, передает BaigeNews.kz.

Президентом XVI МКФ "Евразия" стал известный отечественный кинорежиссер, заслуженный деятель Казахстана Ардак Амиркулов. Церемонии официального открытия и закрытия фестиваля состоятся в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. Кинопоказы пройдут в кинотеатре Kinopark 16 (ТРЦ Forum). Фестивальный центр и пресс-центр будут базироваться в отеле Holiday Inn Express Almaty.

В этом году кинофестиваль "Евразия" будет включать две конкурсных программы:

Международный конкурс – 15 полнометражных игровых фильмов, снятых на территории Евразийского континента за последние 12 месяцев;

Национальный конкурс – 15 отечественных полнометражных игровых фильмов производства 2021–2022 годы.

"С момента основания фестиваля сформировалось целое поколение казахстанских кинематографистов, выросших на традициях "Евразии". Сегодня казахстанский кинематограф достиг такого уровня, что для него был выделен отдельный национальный конкурс. В нем будут соревноваться как фильмы, участвовавшие и побеждавшие на международных кинофестивалях, так и картины, имевшие успех у широкой аудитории", - рассказала программный директор фестиваля, президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнара Абикеева.

Во внеконкурсную программу войдут:

программа "Особое событие", которая представит ретроспективу фильмов известных деятелей мирового кино разных эпох и жанров, включая фильмы-юбиляры, а также фильмы открытия и закрытия фестиваля;

программа "Открытие новых имен", посвященная современному короткометражному казахстанскому кино. Она будет включать показы 15 лучших фильмов молодых режиссеров, снятых в 2020–2022 годах.

Среди других мероприятий фестиваля – программа Work-In-Progress, которая презентует отечественные ленты, находящиеся на стадии производства.

В обоих конкурсах – международном и национальном – победители будут определяться по следующим пяти номинациям:

Лучший фильм; Лучшая режиссерская работа; Лучшее исполнение мужской роли; Лучшее исполнение женской роли; Специальный приз жюри.

На фестивале будут работать три состава жюри.

Жюри Международного конкурса:

Председатель жюри:

Али Хамраев – известный кинорежиссер и сценарист из Узбекистана, снявший за свою долгую карьеру 20 художественных и около 40 документальных и телевизионных фильмов.

Члены жюри:

Эрнест Абдыжапаров – кинорежиссер, сценарист и продюсер из Кыргызстана, участник и лауреат более чем 20 международных кинофестивалей.

Сергей Дворцевой – казахстанский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, член жюри Американской киноакадемии.

Русудан Глурджидзе – грузинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, многократный призер международных кинофестивалей.

Талгат Теменов – казахстанский режиссер, сценарист, актер, педагог, профессор. Народный артист Казахстана (1998).

Жюри Национального конкурса:

Председатель жюри:

Лайла Пакалниня – кинорежиссер и сценарист из Латвии, автор 32 документальных и 11 художественных фильмов, многие из которых завоевывали призы крупных европейских кинофестивалей.

Члены жюри:

Хана Махмальбаф – иранский режиссер и сценарист, дочь и ученица Мохсена Махмальбафа, лауреат престижных международных кинонаград.

Сано Синдзю – японский продюсер, режиссер и сценарист, который продюсировал целый ряд фильмов совместного производства Казахстана и Японии.

Милко Лазаров – болгарский режиссер, сценарист, продюсер и актер, многократный участник и призер международных кинофестивалей.

Олег Борецкий – казахстанский киновед, автор и ведущий программы "Киноклуб" на телеканале СТВ ("Рахат"), а также специального проекта "Киноклуб Олега Борецкого" на базе кинотеатра "Цезарь" (Алматы).

Жюри Международной сети по продвижению азиатского кино (NETPAC):

Председатель жюри:

Нада Азхари-Гийон – кинокритик и журналист из Франции, автор статей для арабоязычных СМИ. Член FIPRESCI, NETPAC, Союза киножурналистов Франции и Академии "Люмьер".

Члены жюри:

Шарофат Арабова – таджикский режиссер и киновед, член NETPAC, арт-директор Душанбинского международного кинофестиваля. Участвовала в работе жюри многих международных кинофестивалей.

Султан Усувалиев – историк кино из Кыргызстана. Выпускник аспирантуры ВГИК, кандидат искусствоведения, главный редактор журнала Film Sense.