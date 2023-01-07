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mitropolia.kz Сегодня, 00:33
82
Сегодня, 00:33
82
Фото: mitropolia.kz

В Алматы проходит Рождественское богослужение

В Вознесенском кафедральном соборе Алматы проходит Рождественское богослужение, передаёт BaigeNews.kz.

Божественную Литургию возглавляет митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Онлайн-трансляцию праздничного рождественского богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы можно посмотреть здесь.

В ночь с 6 на 7 января православный мир отмечает Рождество Христово.

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#Рождество
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:33
82
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