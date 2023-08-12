В Алматы осудили чиновника за продажу государственных квартир родственникам

Районный суд №2 Медеуского района города Алматы рассмотрел дело в отношении директора ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" Руджана Байтасова. Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора Алматы, Байтасов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии обвинения, чиновник незаконно продавал государственные квартиры своим родственникам и знакомым по заниженной стоимости. Таким образом Байтасов продал 23 квартиры. Эти факты выявил внешний анализ коррупционных рисков в деятельности АО "СПК"Алматы".

Сумма причинённого ущерба государству составила более 388 миллионов тенге.

"Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе", — сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы.

Уточняется, что приговор суда ещё не вступил в законную силу.