Брошенные десятки лет назад долгострои проверяют в Алматы

В Алматы начали проверять долгострои, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сейчас в городе есть 17 строительных объектов, замороженных в разное время, начиная с 1988 года. Проверки инициированы по многочисленным обращениям жителей, поскольку недостроенные здания ветшают, становятся небезопасными. К тому же попасть на территорию долгостроев достаточно просто.

Например, пристройку к лабораторно-клиническому корпусу КазНИИ онкологии и радиологии должны были возвести ещё в 1983 году, однако стройку приостановили. А строительство административного здания приостановлено 23 года назад на уровне девятого этажа.

"Из 17 недостроенных зданий пять объектов жилья, семь объектов социально-культурно-бытового назначения, три объекта образования и два объекта здравоохранения. По результатам внеплановых проверок будет выдано предписание о консервации данных объектов. Согласно строительным нормам РК, после прекращения строительно-монтажных работ, если более шести месяцев приостановлены работы, то объект должен быть консервирован", - сказал заместитель руководителя управления градостроительного контроля Алматы Олжас Тулебаев.

Если у строительного объекта отсутствует акт консервации, застройщику выдадут предписание устранить нарушения. А если экспертиза подтвердит, что недостроенное здание опасно для жизни окружающих, то его могут снести. При необходимости городские власти направят иски в суд на принудительное исполнение предписания. Внеплановые проверки намерены закончить до конца декабря.