В Алматы ликвидировали крупную аварию на водопроводе

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В Алматы завершили работы по ликвидации крупной аварии на сетях водоснабжения Турксибского района, передаёт BaigeNews.kz.

Аварийными службами выполнены работы по устранению повреждений на водоводе в районе пересечения проспекта Рыскулова и улицы Герцена. С 18:00 начался запуск воды в сеть района, ведется наполнение трубопровода и опрессовка системы.