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рixabay Вчера, 00:36
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Вчера, 00:36
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Фото: рixabay

В Алматы ликвидировали крупную аварию на водопроводе

В Алматы завершили работы по ликвидации крупной аварии на сетях водоснабжения Турксибского района, передаёт BaigeNews.kz.

Аварийными службами выполнены работы по устранению повреждений на водоводе в районе пересечения проспекта Рыскулова и улицы Герцена. С 18:00 начался запуск воды в сеть района, ведется наполнение трубопровода и опрессовка системы.

"Восстановление подачи воды потребителям в полном объеме ожидается в ближайшие часы. Рекомендуем осуществить сброс воды с сантехнических приборов в квартирах и домах до полного осветления воды", - сообщили в АО "Алматы су".

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Вчера, 00:36
772
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