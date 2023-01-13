В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль

В интернет попало видео, на котором двое мужчин схватили девушку и затащили в автомобиль, передает BaigeNews.kz. В полиции прокомментировали инцидент. Там сообщили, что похищенная девушка оказалась несовершеннолетней. Однако писать заявление на похитителей она отказалась.

"В социальных сетях распространился видеролик по факту похищения 6 января текущего года несовершеннолетней девушки тремя молодыми людьми. По заявлению матери девушки управлением полиции города Актау 6 января текущего года начато расследование по факту лишения свободы заведомо несовершеннолетнего. По результатам расследования производство по делу прекращено в связи с отсутствием какого-либо состава преступления. Из показания несовершеннолетней следует, что похитителем является ее одноклассник, с которым она состоит в отношениях, и который неоднократно сообщал ей о намерениях похитить ее для дальнейшей женитьбы. Она также заявила, что каких-либо насильственных действий или угроз применения насилия со стороны одноклассника либо его друзей не имелось", - говорится в сообщении полиции.

Аналогичные показания дали одноклассник потерпевшей и друзья подозреваемого. В правоохранительных органах отметили, что для переговоров по поводу сватовства был направлен родственник, после чего девушку передали матери.