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В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль Вчера, 18:12
1063
Вчера, 18:12
1063

В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль

В интернет попало видео, на котором двое мужчин схватили девушку и затащили в автомобиль, передает BaigeNews.kz. В полиции прокомментировали инцидент. Там сообщили, что похищенная девушка оказалась несовершеннолетней. Однако писать заявление на похитителей она отказалась. 

"В социальных сетях распространился видеролик по факту похищения 6 января текущего года несовершеннолетней девушки тремя молодыми людьми. По заявлению матери девушки управлением полиции города Актау 6 января текущего года начато расследование по факту лишения свободы заведомо несовершеннолетнего. По результатам расследования производство по делу прекращено в связи с отсутствием какого-либо состава преступления. Из показания несовершеннолетней следует, что похитителем является ее одноклассник, с которым она состоит в отношениях, и который неоднократно сообщал ей о намерениях похитить ее для дальнейшей женитьбы. Она также заявила, что каких-либо насильственных действий или угроз применения насилия со стороны одноклассника либо его друзей не имелось", - говорится в сообщении полиции. 

Аналогичные показания дали одноклассник потерпевшей и друзья подозреваемого. В правоохранительных органах отметили, что для переговоров по поводу сватовства был направлен родственник, после чего девушку передали матери.

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#похищение #Актау #полиция
BaigeNews.kz
Вчера, 18:12
1063
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