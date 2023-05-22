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Акорда Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42
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Фото: Акорда

В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура

В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Сингапур Халимы Якоб, передаёт BaigeNews.kz

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Сингапура, сообщила пресс-служба Акорды.

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Сегодня, 11:42
213
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