В акимате Астаны назвали основные причины стихийных свалок

Фото: Майра Джиенгулова

С начала 2023 года в Астане выявили более 70 несанкционированных свалок. Как сообщили в акимате города, с полигонов с отходами вывезли более 41 тысячи тонн мусора. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась с причинами образования стихийных свалок в столице.

Как рассказала руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии Астаны Жансая Ахметова, основной причиной того, что на пустырях города складируют строительный, а иногда даже и бытовой мусор, является то, что зачастую строительным компаниям просто дорого везти отходы на специализированные полигоны.

"Главной причиной образования стихийных свалок в целом по стране, и по городу, является желание строительных компаний экономить на вывозе отходов. То есть это затратно, нужно нанять транспорт, нанять водителя, заплатить за бензин, так как полигон находится достаточно далеко, не в черте городе (он и не должен располагаться в черте города), и заплатить тариф за прием отходов. А строительные отходы очень габаритные и сумма исчисляется исходя из килограммов, но там сразу в тоннах идет расчет. Таким образом, это довольно большая сумма, и им гораздо выгоднее просто взять грузовик, заплатить водителю, который даже не знает, что, от кого, и куда он везет, и он вывезет мусор в степь. Поэтому свалки у нас уже превратились в горы", - отметила эксперт.

Так, в прошлом году в Астане было выявлено 551 стихийная свалка, для сравнения в 2021 году их было 386.

"По 2023 году мы пока данных не знаем, потому что количество свалок устанавливается. АО "Казахстан Гарыш Сапары" ведет космический мониторинг, то есть их спутник облетает нашу страну, далее снимки обрабатываются, на всё это нужно время. И пока по Астане мы цифры не знаем, но естественно, мы предполагаем, что они будут больше, потому как на местах старых свалок образуются новые. То есть появились уже "излюбленные" места водителей, которые вывозят мусор в одно и то же место. Процент ликвидации таких свалок составил только 53 процента, было ликвидировано только 93 точки", - рассказала Жансая Ахметова.

По словам сотрудницы департамента экологии, локация стихийных свалок также зависит от застроенности района.

"Стихийные свалки имеют свою географию по городу. В зависимости от того, какой район, такое и количество стихийных свалок. Например, возьмем Сарыаркинский район. Это уже старый город, правый берег, здесь не так много строящихся объектов. Соответственно, здесь меньше стихийных свалок. Возьмем район Есиль, он самый застраивающийся. Там очень много строительных объектов, и очень много недостроенных объектов. Чаще всего именно стихийные свалки образуются недалеко от строящихся объектов. Некоторые компании даже не утруждают себя и вывозят отходы на в 100-200 метрах от стройки", - отмечает Жансая Ахметова.

Кроме того в социальных сетях можно увидеть множество жалоб астанчан на несанкционированные свалки. Их горожане видят буквально из окон своих домов. Так, одним из проблемных участков является территория за торговым центром Astana Mall. Местные жители рассказывают, что раньше здесь был цех. Затем его снесли и вроде бы собирались строить что-то новое, но пустырь так и остался.

"Свалка за Astana Mall - это частная территория. Акимат может убрать мусор на своих административных границах, но заходить на частную территорию не имеет права. По закону собственник земельных участков, должен сам обеспечить соблюдение всех экологических требований. Получается, что собственник этой земельной территории, на себя не берет обязательства по уборке", - проинформировала Жансая Ахметова.

Что касается ответственности за нарушение закона и нанесении вреда экологии, то как отмечают в департаменте, порой нарушителям проще оплатить штраф.

"Если мы говорим о привлечении к ответственности физических лиц, то надо учитывать, что здесь компетентны именно органы полиции. Так как департамент экологии осуществляет только проверки. Тариф действительно высокий, около четырех тысяч тенге за килограмм. Но тариф тоже растет, это надо понимать. Чтобы переработать такие большие объемы отходов требуется соответствующее оборудование, к тому же это энергозатратно. Если мы говорим о штрафах физических лиц, то речь идет о статье 505 Кодекса об административных правонарушениях - нарушение правил благоустройства.

На первый раз могут вынести просто предупреждение, при повторном случае - штраф около 120 тысяч тенге. Если мы привлекаем мы к административной ответственности, то это 344 статья Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил по управлению отходами". Сюда входит абсолютно всё, но это в отношении только субъектов предпринимательства. Для них штраф варьируется в зависимости от категории субъекта", - сообщила Ахметова.

Также Жансая Ахметова рассказала, что вопрос стихийных свалок требует комплексного подхода.

"У нас стихийные свалки - сложная проблема и одним госорганом ее не решить, поэтому этой работой занимается и департамент экологии и полиция. Если свалки выявляются на административной границе, то акимат сам ее ликвидирует. Если департамент полиции задержал водителя, выяснив к какой компании он относится, то эта информация передается в департамент экологии, и уже на основании этих материалов мы возбуждаем административное дело. Далее мы начинаем проверку и по ее результатам привлекаем к ответственности", - отметила она.

В большинстве случаев виновниками образования несанкционированных свалок являются субъекты малого и среднего бизнеса. Одной из часто выявляемых проблем у бизнесменов – отсутствие отчетности отходов. То есть некоторые предприниматели даже не знают, сколько мусора они производят.

"Они должны знать какое количество отходов у них образовалось, каких отходов, опасные они или неопасные, разработать паспорта на эти отходы, при необходимости разработать программу управления отходами. То есть для управления отходами существует целый пакет документов и обязательно должны быть договора на вывоз отходов, должны быть акты приема отходов, отчет. То есть должна постоянно вестись большая работа. И у многих строительных компаний нет даже штатных единиц, таких как эколог, или просто ответственного который занимается отходами. Соответственно, у них низкая ответственность перед государством и народом", - отметила руководитель отдела.

Также по информации акимата города, с начала года выявили 74 стихийные свалки, большая часть из которых уже ликвидирована. Несанкционированные свалки можно заметить во всех районах столицы. В частности это территории возле спортивного комплекса "Барыс Арена", за Аэрокосмическом комплексом по улице Туран, по улице Ж.Нажимеденова, 39, улице Ш.Калдаякова, 58, улице Ж.Нажимеденова, 62, между улицами Ж.Нажимеденова - А.Байтурсынова, проспекту Улы Дала в сторону вокзала "Нурлы жол", в районе ЖК "Жетису", жилом массиве "Заречный" в районе ЖК "Бакыт Премиум", жилом массиве "Пригородный", по проспекту Кабанбай батыра в сторону Аэропорта, в районе ЖК "Талисман".

Еще в городе возле строящихся объектов можно увидеть небольшие стихийные свалки. Одна из них находится на улице Сейфуллина в 10 метрах от детского сада. По словам местных жителей, когда собирают землю и мусор, то пыль летит прямо в дома, расположенные рядом. Однако там замечены не только строительные отходы, но и бытовой мусор.