В Air Astana опровергли сообщения о многомиллиардных штрафах

Фото: t.me/PR_AirAstana

В авиакомпании Air Astana прокомментировали появившуюся в ряде СМИ информацию о миллиардных штрафах, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация о наложении на авиакомпанию штрафа из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке и необоснованном завышении цен, не соответствует действительности. Air Astana со дня основания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Расследования и проверки авиакомпании на предмет установления монопольно высоких цен не выявили нарушений в работе авиаперевозчика. Взимание топливного сбора предусмотрено статьей 76 Закона РК "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации" и обосновано волатильностью цен на авиационное топливо в Казахстане", - говорится в сообщении пресс-службы Air Astana.

В авиакомпании отметили, что административное дело находится на рассмотрении суда.

"Следовательно, преждевременные выводы о нарушении законодательства и уплате авиакомпанией штрафов могут быть расценены как давление на суд", - отметили в пресс-службе.

Относительно отделения бюджетного подразделения авиакомпании в самостоятельную юридическую единицу, Air Astana подтверждает, что такое разделение будет возможным не раньше 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпанию оштрафовали за необоснованное завышение стоимости билетов. В АЗРК заявили, что отчасти повышение связано с топливным сбором, который уплачивают авиакомпании.

Кроме того, первый зампредседателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов говорил о планах государства на реализацию активов Air Astana и Qazaq air.

Цены на авиаперелёты могут снизить после отделения FlyArystan от Air Astana.