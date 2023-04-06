Цены на авиаперелёты могут снизить после отделения FlyArystan от Air Astana

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Снижение цен на авиабилеты ожидают после отделения FlyArystan от Air Astana, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AstanaTV.

Лоукостер станет отдельным юрлицом в 2024 году. А пока дороговизну перелётов в Мининдустрии объясняют дефицитом авиатоплива и его высокой стоимостью. В прошлом году казахстанские НПЗ выработали лишь 650 тысяч тонн горючего, а потребление превысило 800. Есть и другие причины, почему в Казахстане так дорого летать.

"Порядка 80 процентов расходов авиакомпаний ведутся в иностранной валюте – покупка или лизинг ВС, покупка запчастей и так далее. При этом, около 80 процентов дохода авиакомпании получают в тенге. В связи с чем, для покрытия своих расходов, авиакомпаниям приходится корректировать стоимость билетов ввиду давления валютного курса. В целом, ценообразование авиабилетов не подпадает под государственное регулирование", — сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Ыдырысов.

Напомним, накануне сообщалось об открытии новых авиарейсов к весенне-летнему сезону в Доху, Анкару, Медину, Баку и Душанбе. Кроме того, будет увеличено число рейсов в Стамбул, Тбилиси, Пхукет, Мале, Дели, Чэнду, Лондон, Ираклион и Подгорицу.

Задействованы будут не только аэропорты Алматы и Астаны, но и воздушные гавани Шымкента, Актау и Туркестана.