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  • Цены на авиаперелёты могут снизить после отделения FlyArystan от Air Astana
pixabay.com Сегодня, 08:27
197
Сегодня, 08:27
197
Фото: pixabay.com

Цены на авиаперелёты могут снизить после отделения FlyArystan от Air Astana

Снижение цен на авиабилеты ожидают после отделения FlyArystan от Air Astana, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AstanaTV.

Лоукостер станет отдельным юрлицом в 2024 году. А пока дороговизну перелётов в Мининдустрии объясняют дефицитом авиатоплива и его высокой стоимостью. В прошлом году казахстанские НПЗ выработали лишь 650 тысяч тонн горючего, а потребление превысило 800. Есть и другие причины, почему в Казахстане так дорого летать.

"Порядка 80 процентов расходов авиакомпаний ведутся в иностранной валюте – покупка или лизинг ВС, покупка запчастей и так далее. При этом, около 80 процентов дохода авиакомпании получают в тенге. В связи с чем, для покрытия своих расходов, авиакомпаниям приходится корректировать стоимость билетов ввиду давления валютного курса. В целом, ценообразование авиабилетов не подпадает под государственное регулирование", — сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Ыдырысов.

Напомним, накануне сообщалось об открытии новых авиарейсов к весенне-летнему сезону в Доху, Анкару, Медину, Баку и Душанбе. Кроме того, будет увеличено число рейсов в Стамбул, Тбилиси, Пхукет, Мале, Дели, Чэнду, Лондон, Ираклион и Подгорицу.

Задействованы будут не только аэропорты Алматы и Астаны, но и воздушные гавани Шымкента, Актау и Туркестана.

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Сегодня, 08:27
197
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