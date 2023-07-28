В 43 раза выросло количество электромобилей за год в Алматы

Фото: autostat.ru

Впрочем, в общем автопарке страны электромобилей всё ещё менее 0,1 процента.

В Казахстане насчитывается 3,6 тысячи транспортных средств, работающих на электричестве, в том числе 135 автобусов, 226 грузовых авто и 3,2 тысячи легковых автомобилей. Количество легковых машин с электродвигателями к 1 июня текущего года выросло сразу в семь раз за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Больше всего легковых автомобилей, работающих на электричестве, было зарегистрировано в Алматы: 59,9 процента, или 1,9 тысячи, против всего 40 авто годом ранее. За год их количество выросло сразу в 48,3 раза.

На второй и третьей строчке расположились Астана и Алматинская область: 325 и 118 электромобилей соответственно.

Меньше всего легковых автомобилей, работающих на электричестве, было зарегистрировано в Абайской, Акмолинской и Улытауской областях: всего пять, семь и восемь соответственно.

В текущем году в каждом регионе числился хотя бы один легковой автомобиль с электрическим двигателем. Для сравнения: на 1 июня прошлого года такие авто были зарегистрированы лишь в 10 из, на тот момент, 17 регионов (без учёта электромобилей, зарегистрированных ещё в Южно-Казахстанской области, а также тех, у которых в принципе не указан регион).