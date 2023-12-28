В 2023 году было построено 856 км автодорог

В 2023 году по республике строительно-монтажными работами было охвачено 10 тысяч 700 км автомобильных дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК.

Основные усилия Министерства транспорта были направлены на ускорение проектов-долгостроев 4-5 летней давности. В результате, обеспечен проезд по дорогам от Талдыкоргана до Усть-Каменогорск, от Караганды до Алматы и от Актобе через Кандыагаш-Атырау до Астрахани.

Ввод по данным проектам обеспечен на общей протяженности 856 км и проезд на более чем 1 тысячи км.

Завершены крупные проекты строительства БАКАД и реконструкции автодорог Ушарал-Достык и Костанай-Денисовка. Это позволило повысить комфорт передвижения, сократив время в пути, и минимизировать транспортные издержки.

Все переходящие проекты будут сданы в эксплуатацию в 2024 году. Затем поэтапно начнется строительство новых проектов общей протяженностью 4 тыс. 700 км, соединяющих областные центры.

В целях повышения качества строящихся автомобильных дорог внедрена международная система EPCM-контракта и правила FIDIC, а также апробировано более 75 видов новых технологий и материалов.