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  • Увеличить на треть объём приграничной торговли планирует Жумангарин
pulse.mail.ru Вчера, 16:17
485
Вчера, 16:17
485
Фото: pulse.mail.ru

Увеличить на треть объём приграничной торговли планирует Жумангарин

О работе по открытию сетей приграничных центров торговли, транспортировки, логистики и промышленной кооперации рассказал министр торговли и интеграции, вице-премьер Серик Жумангарин на заседании коллегии ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

"На границе с Узбекистаном создаётся Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия". Реализуется Дорожная карта, определена локация центра и планируется разработка технико-экономического обоснования проекта. Стоимость расходов на территории Узбекистана порядка 45 миллионов долларов, Казахстана – около 100 миллионов долларов", - сказал министр.

В рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута особое внимание уделяется развитию инфраструктуры восточной ветки "Север-Юг" в направлении Ирана.

"Основной приоритет – развитие потенциала перевозок в направлении Индии и Пакистана. Продолжается работа по модернизации центров на внешних рубежах с Китаем, Россией и Кыргызстаном. Успешная реализация проекта позволит увеличить транзитный грузопоток более чем в два раза, а товарооборот в среднем на 30 процентов", - добавил Серик Жумангарин.

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#экономика #торговля
Жадра Жулмухаметова Журналист
Вчера, 16:17
485
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