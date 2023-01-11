Увеличить на треть объём приграничной торговли планирует Жумангарин

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О работе по открытию сетей приграничных центров торговли, транспортировки, логистики и промышленной кооперации рассказал министр торговли и интеграции, вице-премьер Серик Жумангарин на заседании коллегии ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

"На границе с Узбекистаном создаётся Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия". Реализуется Дорожная карта, определена локация центра и планируется разработка технико-экономического обоснования проекта. Стоимость расходов на территории Узбекистана порядка 45 миллионов долларов, Казахстана – около 100 миллионов долларов", - сказал министр.

В рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута особое внимание уделяется развитию инфраструктуры восточной ветки "Север-Юг" в направлении Ирана.