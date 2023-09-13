Увеличен список вузов для обучения по программе "Болашак"

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подписал приказ "О некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак". Расширен список зарубежных учебных заведений, где казахстанцы смогут получить образование по программе, передаёт BaigeNews.kz.

"Список ведущих зарубежных вузов, организаций, рекомендуемых для обучения, прохождении языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак" на 2021-2023 годы, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу", - сказано в документе.

В приказе названо 261 учебное заведение. Ознакомиться со списком можно по ссылке.