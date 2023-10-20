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Устькаменогорские школьники закрашивали наркорекламу на заборах

Сегодня, 13:50
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: Polisia.kz

В Усть-Каменогорске полицейские заметили школьников, активно выражающих свою гражданскую позицию, и поощрили их, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ученики средней школы № 13 города Усть-Каменогорска купили на карманные деньги краску и закрасили граффити с рекламой наркотиков на заборах в своём районе.

Об этом достойном поступке узнали полицейские и пригласили мальчиков к ДП ВКО, чтобы наградить их благодарственными письмами и ценными подарками.

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