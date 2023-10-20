Устькаменогорские школьники закрашивали наркорекламу на заборах

В Усть-Каменогорске полицейские заметили школьников, активно выражающих свою гражданскую позицию, и поощрили их, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ученики средней школы № 13 города Усть-Каменогорска купили на карманные деньги краску и закрасили граффити с рекламой наркотиков на заборах в своём районе.

Об этом достойном поступке узнали полицейские и пригласили мальчиков к ДП ВКО, чтобы наградить их благодарственными письмами и ценными подарками.