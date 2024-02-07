Установить причину пожара на рынке в Семее и объём ущерба поручил Роман Скляр

Вопросы ликвидации последствий пожара в крупном торговом центре Семея рассмотрели на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, передаёт BaigeNews.kz.

С докладами о принимаемых мерах выступили аким области Абай, руководители министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, а также национальной экономики.

По состоянию на 20:55 6 февраля пожар ликвидирован, площадь возгорания составила 6,9 тысячи квадратных метров – 87,5 процента всего здания.

На месте организовано оцепление всей территории, осуществляется дневное и ночное патрулирование.

Сотрудниками полиции и органов государственной противопожарной службы ДЧС области Абай начато расследование.

Роман Скляр поручил установить причины происшествия и объём причиненного ущерба, а также принять все необходимые меры по ликвидации последствий пожара.

Ситуация находится на постоянном контроле правительства.