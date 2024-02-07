Установить причину пожара на рынке в Семее и объём ущерба поручил Роман Скляр
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Вопросы ликвидации последствий пожара в крупном торговом центре Семея рассмотрели на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, передаёт BaigeNews.kz.
С докладами о принимаемых мерах выступили аким области Абай, руководители министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, а также национальной экономики.
По состоянию на 20:55 6 февраля пожар ликвидирован, площадь возгорания составила 6,9 тысячи квадратных метров – 87,5 процента всего здания.
На месте организовано оцепление всей территории, осуществляется дневное и ночное патрулирование.
Сотрудниками полиции и органов государственной противопожарной службы ДЧС области Абай начато расследование.
Роман Скляр поручил установить причины происшествия и объём причиненного ущерба, а также принять все необходимые меры по ликвидации последствий пожара.
Ситуация находится на постоянном контроле правительства.
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