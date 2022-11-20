Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах

Фото: instagram/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель и кумир миллионов Димаш Кудайберген опубликовал на своей страницев Instagram фото с избирательного участка, где проголосвал на президентских выборах, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня был важный день для нашей страны. Я участвовал в выборах президента нашей страны и сделал свой выбор! – написал певец.

Он также сообщил, что надеется на то, что предпринятые меры будут реализованы, а у народа будет много счастливых и насыщенных дней.

"Социально-экономическое положение страны будет подниматься, а будущее Казахстана будет светлым и аозвышенным! Пусть в нашей стране будет безопасно и спокойно! – отметил Димаш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

На каком именно избирательном участке голосовал певец, он не уточнил. Между тем, его поклонницы в комментариях признались, что очень переживали, успеет ли их кумир веруться из Индии, чтобы поучаствовать в выборах.

"Успели всё-таки. А я переживала, между прочим, участки работают до 20 часов. Поздравляю! Пусть Казахстану открываются новые прекрасные перспективы для развития и процветания, мира и благополучия всех граждан страны! Прямо лозунгполучился, но это от всего сердца", – написала одна из поклонниц. "Какой высокий уровень ответственности, прилететь из далёкой Индии и успеть на избирательный участок! Пусть выборы будут справеливыми и победит тот, кто на посту президента сделает для страны всё возможное, чтобы принести ей процветание и стабильность, а гражданам улучшение во всех сферах их жизни", — отметила другая.

Фанатки исполнителя поспешили порадоваться, что Димаш вернулся к прежнему имиджу, попрощавшись с бородкой, которая еще совсем недавно вызывала споры среди поклонниц в соцсетях.

"В этих годы мы видели тебя разного: стройного, щечками, заросшего с "карантин стайлом", с усиками, бородкой, модной стрижкой и патлатого, уставшего и отдохнувшего, грустного и весёлого, с отекшими от бессоных ночей и работы глазами, разного. НО самое главное , ты всегда оставался самим собой, с искренним, открытым, добрым сердцем и душой", — призналась в комментариях ещё одна фанатка.

Напомним, по состоянию на 22:00 почти 70 процентов казахстанцев приняли участие в выборах президента. На 44 зарубежных участках ещё продолжается голосование.