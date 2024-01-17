Усилить охрану водных ресурсов планируют в Казахстане

В Казахстане планируют усилить охрану водных ресурсов. Эта мера предусмотрена в рамках проекта Водного кодекса, который поступил в разработку депутатам Мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

“Документ позволяет создать условия для достижения баланса между задачами сохранения водных запасов, обеспечения водой населения и отраслей экономики. В сопутствующий законопроект внесены нормы, направленные на гармонизацию действующего законодательства с новым Водным кодексом, усиление охраны водных ресурсов и снижение правовых и социально-экономических рисков для государства. Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользования готов подготовить заключение” – сказал на заседании депутат Бауржан Смагулов.

По его словам, основной целью разработки проекта является обеспечение водной безопасности, в том числе совершенствование правовых основ и механизмов реализации единой государственной политики во благо будущих поколений.