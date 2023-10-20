Ушла на свидание и погибла: родные алматинки рассказали подробности трагедии

Свидание с парнем стало роковым для жительницы Алматы. Пара поссорилась, молодой человек толкнул девушку, и она ударилась головой о бордюр. Перед смертью 31-летняя Айнагуль Кенчебаева успела вызвать полицию. Но до прибытия наряда скончалась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана"

"Это было их второе свидание", - в слезах вспоминает тётя погибшей Айнагуль Кенчебаевой. Перед встречей с молодым человеком алматинка прислала сестре голосовое сообщение. В нём она говорила об усталости и о том, что свидание продлится не больше часа. Но после этой встречи девушку больше никто не видел.

"Мы смотрели запись с камеры видеонаблюдения рядом с кафе, где состоялась их встреча. Там видно, как он её хватает за грудь и толкает. Она падает. И свидетели также утверждают, что они ссорились. В последнем своем сообщении сестре она говорила о том, что он настаивал на этой встрече, она не хотела идти", - рассказала тётя погибшей Бакыт Дунгенова.

При падении Айнагуль ударилась головой о бордюр. Молодой же человек даже не попытался оказать ей помощь, говорит тётя девушки. Вместо этого он схватил сотовый телефон погибшей и спешно покинул место происшествия. Спустя несколько минут он вернулся, чтобы вернуть мобильный. Родные уверены: таким образом мужчина пытался скрыть следы преступления.

Разногласие пары видели посетители кафе. Но вмешаться в ситуацию никто не захотел.

Помочь себе девушка пыталась самостоятельно. Она сама вызвала полицейских. Они прибыли через 20 минут. 31-летняя алматинка к этому времени скончалась. Произошло кровоизлияние в мозг, - рассказывают родные погибшей.

"Проводится досудебное расследование по статье 99, часть 1 УК РК. Подозреваемый – гражданин Т., 1991 года рождения взят под стражу. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия при строгом соблюдении принципов объективности, всесторонности и полноты расследования. Назначены экспертизы", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Родные погибшей боятся, что семья задержанного может оказать давление на правоохранительные органы и дело могут переквалифицировать. Родители молодого человека приходили и просили прощения, - делятся убитые горем родственники Айнагуль Кенчебаевой. Они требуют для подозреваемого самого сурового наказания.