  • 3 Марта, 18:06
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Уроки казахского языка и домбры появились в Вашингтоне

Сегодня, 16:53
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скриншот с видео Сегодня, 16:53
Сегодня, 16:53
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Фото: скриншот с видео

В Вашингтоне при поддержке казахстанского посольства открылся кружок домбры для соотечественников, проживающих за рубежом. Здесь учат играть на национальном инструменте и проводят уроки языкознания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ". 

Пока занятия проходят только для детей, однако в ближайшее время планируется открыть группы и для взрослых. 

"Я раньше учился во Франции. Думал, почему бы не преподавать детям уроки домбры. Потом я переехал в Вашингтон и совместно с сотрудником посольства открыли небольшой субботний кружок игры на инструменте", — рассказал учитель кружка игры на домбре Бексултан Сейдулла. 

Организатор кружка казахского языка Гульмира Мухамеджанова отметила, что для детей, выросших и воспитывающихся за рубежом, она еженедельно организовывает курсы казахского языка в посольстве. 

"У детей есть желание изучать родной язык, есть стремление, и я помогаю им, насколько могу", — говорит Гульмира Мухамеджанова.

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