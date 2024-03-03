Уроки казахского языка и домбры появились в Вашингтоне

В Вашингтоне при поддержке казахстанского посольства открылся кружок домбры для соотечественников, проживающих за рубежом. Здесь учат играть на национальном инструменте и проводят уроки языкознания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Пока занятия проходят только для детей, однако в ближайшее время планируется открыть группы и для взрослых.

"Я раньше учился во Франции. Думал, почему бы не преподавать детям уроки домбры. Потом я переехал в Вашингтон и совместно с сотрудником посольства открыли небольшой субботний кружок игры на инструменте", — рассказал учитель кружка игры на домбре Бексултан Сейдулла.

Организатор кружка казахского языка Гульмира Мухамеджанова отметила, что для детей, выросших и воспитывающихся за рубежом, она еженедельно организовывает курсы казахского языка в посольстве.