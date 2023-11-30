Упал башенный кран, крановщик погиб в Костанае
Сегодня, 15:43
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Сегодня, 15:43Сегодня, 15:43
157Фото: kstnews.kz
49-летний крановщик скончался на месте от полученных травм после падения башенного крана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 277 Уголовного кодекса РК “Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работах, повлекшее гибель человека".
На месте проводятся все необходимые следственные действия. Причина падения крана устанавливается.
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