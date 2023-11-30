  • 30 Ноября, 16:31
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Упал башенный кран, крановщик погиб в Костанае

Сегодня, 15:43
АВТОР
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kstnews.kz Сегодня, 15:43
Сегодня, 15:43
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Фото: kstnews.kz

49-летний крановщик скончался на месте от полученных травм после падения башенного крана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 277 Уголовного кодекса РК “Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работах, повлекшее гибель человека". 

На месте проводятся все необходимые следственные действия. Причина падения крана устанавливается.

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