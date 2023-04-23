Умерла легендарная "Девушка-джигит" Лидия Ашрапова

Фото: кадр из фильма

На 88 году жизни скончалась известная советская и казахстанская актрисаактриса Лидия Ашрапова, прославившая ролью в фильме "Девушка-джигит", передаёт BaigeNews.kz.

Лидия Ашрапова родилась 26 августа 1935 года в селе Амга в Якутии. До 1952 года училась в Ташкентском хореографическом училище, работала в местной филармонии, после чего была солисткой в Казахском ансамбле песни и танца, принимала участие в съёмках на киностудии "Казахфильм".

В 90-х вместе с супругом Асхатом Ашраповым переехала в Подмосковье. В 1990 году основала кинокомпанию "Альянс" и стала её художественным руководителем. Потом перебралась в Крым, где поддерживала состояние больного супруга.

Была депутатом районного совета 101 округа Фрунзенского района Алма-Аты, заместителем председателя жилищно-бытовой комиссии при Союзе кинематографистов Казахской ССР, председателем Ассоциации женщин-кинематографистов Казахстана, а также председателем Правления киностудии "Эдельвейс". Неоднократно назначалась делегатом съезда кинематографистов СССР.

Известно, что актриса ушла из жизни 21 апреля 2023 года.