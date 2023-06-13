"Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом

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Препарат "Оземпик" обрёл популярность, благодаря слуху о том, что им активно пользуются голливудская звезда Ким Кардашьян и даже Илон Маск. Однако скандальным он стал после многочисленных историй о побочных эффектах у тех, кто приобрел его самостоятельно без назначения врача, передает BaigeNews.kz.

Вполне вероятно, эта "мода" плавно перетечёт и к нам, в Казахстан. Возможно, наши казахстанские красавицы в погоне за стройностью уже принимают эти уколы. Мы поговорили со специалистом и узнали, для чего вообще был создан препарат "Оземпик" и чем он может быть опасен.

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"Препарат активно назначается эндокринологами для людей, страдающих диабетом второго типа. Лираглутит – вещество, входящее в его состав, действует намного сильнее чем виктоза, оно влияет не на центральную нервную систему, а посылает сигнал насыщения как кишечный гормон. Это делает его более безопасным, нежели другие препараты. Другое преимущество, которое делает его эффективным в лечении диабета – стимуляция выработки инсулина. Также в нескольких странах он занесен в список жизненно важных, что нивелирует все попытки продавать его по завышенным ценам. В Казахстане препарат можно приобрести в аптеках без рецептурного назначения врача. Это связано с тем, что его не выдают как "бесплатник". У него очень много побочных эффектов. Лично я сталкивалась с тем, что в нашу больницу обратился пациент с сильным обострением панкреатита после самостоятельного применения инъекций", - пояснила эндокринолог Алем Касенова.

К слову, в России уже были прецеденты, связанные с попыткой предпринимателей заработать на продаже этого препарата. После рекламы "волшебного укола" в Инстаграме спрос на него резко возрос, чем хотели воспользоваться недобросовестные реализаторы. Владельцы аптечных сетей жаловались властям на то, что "Оземпик" продают по двойной стоимости и в сомнительной упаковке в нескольких несетевых аптеках. Меры были предприняты, цены урегулированы, экземпляры сомнительного производства исчезли с фармацевтических полок. По словам специалистов, этот препарат казахстанцы часто привозят из зарубежа. Так как в Казахстане он пользуется высоким спросом среди диабетиков, его сложно найти на прилавках аптек.

"В Казахстане этот препарат зарегистрирован для лечения диабета второго типа, во всем остальном мире она зарегистрирован, в том числе, и для лечения ожирения второй и третей степени. Да, действительно, иногда пациенты покупают его без назначения, без рецепта. К сожалению, многие пациенты привозят его из других стран, когда находятся в Турции или в Египте, либо в каких-то других местах. Обычно это заканчивается плачевно. В частности, у меня были случаи, когда пациенты понятия не имели, что они себе колют, в каких дозах он необходим. Как правило, в большинстве случаев это делается неправильно. Без работы врача, когда идут самостоятельные "подколки", они сталкиваются с апатией, слабостью, головокружением, потом, когда они садятся за руль – это приводит к последствиям. Помимо этого, еще возникают боли в животе, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта: отрыжки, метеоризм, вздутие сильнейшее", - рассказала эндокринолог Эльвира Наурузова.

По словам специалиста, плохое самочувствие не останавливает тех, кто гонится за красивой фигурой, и они продолжают ставить инъекции, пока не столкнутся с еще более плачевными последствиями.

"Пациенты закрывают глаза на сигналы организма, продолжают применение препарата. Это приводит к еще большим последствиям: болезни ЖКТ настолько обостряются, что приходится подключать гастроэнтеролога, даже хирургов. Также нужно принять во внимание, что он был назначен для лечения сахарного диабета, тут может быть сильное понижение сахара. Человек просто может впасть в такое гипогликемическое состояние, что у него начинают трястись руки, он ничего не может с этим сделать, у него падает давление, он просто сам падает на пол или на землю. Тут нужно понимать, что этот препарат возможно принимать только по показаниям врача, под его чутким руководством и наблюдением. Но эффект при работе с больными от него очень хороший, если аккуратно, по чуть-чуть дозировать он действительно помогает поработать хорошо с ферментами желудочно-кишечного тракта, пациенты не чувствуют такого сильного аппетита, сбрасывают вес и им легче придерживаться здорового питания, и, естественно, посещать спортивный зал", - пояснил врач.

Медики уверяют: если использовать "Оземпик" для лечения сахарного диабета, препарат показывает отличные результаты. В таких случаях его назначают в малых дозировках, а для быстрой потери веса люди принимают в два-три раза больше необходимого. Перед началом приема препарата пациенты проходят тщательное обследование органов брюшной полости, учитывается состояние ЖКТ, печени и почек. Также его применяют при подготовке к пластическим операциям. В таких случаях также все происходит под тщательным наблюдением специалистов.

"Как известно, люди, у которых проблемы с диабетом имеют сильные приступы голода, этот препарат поэтому и был создан, чтобы помочь им наладить пищевое поведение, новые правила по питанию по "здоровой тарелке". Мы его применяем в лечении на период три-четыре месяца, когда пациенту нужна поддержка. И только тогда, когда лишний вес достигает огромных цифр. Известность данный препарат приобрёл после того, как про него рассказали блогеры. На самом деле, "Оземпик" уже давно на рынке. Сразу хочу сказать, препарат, к сожалению, имеет две точки метаболизации: почки и печень. Поэтому, если у вас проблемы с этими органами, здесь нужно сто раз подумать стоит ли вам вообще его покупать. Многие, кто с толкнулся с последствиями, понятия не имели, что у них происходит с почками. Нужно хотя бы их проверить, элементарно сдать креатинин, сделать УЗИ. Всегда, когда вы хотите себе что-то подобное подкалывать, нужно сходить к эндокринологу, чтобы оценить функцию почек, чтобы с вами сели, поговорили, оценили ваше питание, возможно вам вообще не нужно его применять, вы сможете самостоятельно сбросить вес при правильном подходе и мотивации", - рассказала эндокринолог.

В США после рекламы препарата звездами и блогерами также случился дефицит "Оземпика", однако, это не остановило американцев, они начали скупать его и заказывать в соседней Британской Колумбии (западная провинция Канады - Авт.). В связи с чем, канадское правительство из-за внезапно нахлынувших покупателей и высокого спроса запретило продавать инъекционный препарат нерезидентам страны, так как в нем остро нуждаются жители Канады и Колумбии, страдающие от диабета.