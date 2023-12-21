Ухудшение качества воздуха ожидается в двух магаполисах Казахстана
Сегодня, 08:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:19Сегодня, 08:19
56Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в двух городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 21 декабря 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы и Шымкенте.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
Самое читаемое
- Два ученика и педагог погибли в ДТП в Актюбинской области
- Вышла ли Алия Назарбаева из бизнеса, связанного с РОП, ответил министр экологии
- Четверо суток искали сбежавшего из психиатрической больницы пациента в Акмолинской области
- Рысь загрызла отару овец в СКО
- Назарбаев провёл частную встречу с Путиным