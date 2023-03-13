Угрозы подтопления населенных пунктов нет - акимат Актюбинской области

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В регионе в целях принятия оперативных мер в период весеннего паводка круглосуточно работает областной противопаводковый штаб, передаёт BaigeNews.kz.

С 6 марта в Актобе и районах области принято 1097 заявок по откачке и отводу талых вод с улиц, автодорог и дворовых территорий, все отработаны.



Как сообщили в акимате Актюбинской области, откачено более 88 тысяч кубометров талых вод, прочищено 5,1 км арыков, завезено 3708 кубометров инертного материала, уложено 1 900 штук мешкотары, из населенных пунктов области вывезено более 512 тысяч кубометров снега

"В мероприятиях задействовано 138 ассенизаторов, 142 единиц спецтехники, 20 мобильных бригад, 650 человек. В настоящее время по городу Актобе подтопленных улиц не имеется. На особом контроле находятся 4 участка, где по мере поступления талых вод осуществляется периодическая откачка. Угрозы подтопления населенных пунктов нет", - отметили в акимате.