Учёные выяснили, в каком возрасте люди становятся счастливыми

Результаты одного из исследований показали, что человек в любом возрасте не ощущает полноценного удовлетворения. Итоги другой научной работы оказались более конкретными и дающими надежду на будущее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нi-News.kz

Авторами первого исследования являются ученые из Германии и Швейцарии — об их научной работе рассказали авторы издания IFL Science. Они изучили данные о жизни более 460 тысяч человек разных возрастов. При помощи анкет, исследователи решили узнать у добровольцев оценку своего субъективного благополучия — проще говоря то, насколько они довольны собой. Ученые интересовали три аспекта: удовлетворенность жизнью, а также количество положительных и отрицательных эмоций.

Результаты опроса показали, что удовлетворенность жизнью человека резко снижается в период от 9 до 16 лет. После этого возраста она постепенно повышалась до 70 лет, а потом снова снижалась до 96-летнего возраста.

Насколько счастливы люди разных возрастов. Результаты всех научных работ сходятся на том, что подростковые годы — самые тяжелые. Фото.

Результаты всех научных работ сходятся на том, что подростковые годы — самые тяжелые

Количество положительных эмоций постепенно снижалась с 9 до 94 лет, то есть на протяжении всей жизни большинства людей. Что касается негативных эмоций — они преобладали в возрасте от 9 до 22 лет, снижались до 60-летнего возраста, а потом постепенно увеличивались. В статистике можно заметить несостыковку, но это можно объяснить тем, что это усредненные данные от сотен тысяч человек.

Насколько счастливы люди разных возрастов. После 70 лет жизнь большинства людей тоже нельзя назвать легкой. Фото.

После 70 лет жизнь большинства людей тоже нельзя назвать легкой

В целом, результаты исследования получились крайне размытыми. Низкая оценка удовлетворенностью жизнью в подростковый период можно объяснить трудностями в учебе и высоким социальным давлением. После 70-летнего возраста многие люди начинают серьезно болеть, что тоже сильно сказывается на удовлетворенности.

Более интересно звучат результаты исследования, о котором в 2021 году рассказали авторы издания Metro. Профессор психологии Мехта Клэр провела опрос среди 122 человек разных возрастов и выяснила, что самый счастливый возраст для многих людей — это 36 лет.

Самый счастливый возраст человека. Статистика показывает, что люди средних лет — самые счастливые. Фото.

Статистика показывает, что люди средних лет — самые счастливые

В ходе разговора с добровольцами она задавала весьма интересный вопрос: "если бы вам сказали, что вы можете выбрать только один возраст, в котором можно прожить всю оставшуюся жизнь, каким бы он был?". Большинство людей выбирало период между 30 и 45 годами. Исследовательница и ее коллеги назвали это время "оседлой зрелостью", когда человек уже многого достиг, но при этом у него остается достаточно времени для других планов.

Многие участники опроса так или иначе сталкивались с кризисом среднего возраста. Так называется состояние, при котором люди зачастую ощущают неудовлетворенность жизнью — они часто жалеют о пропущенных возможностях, недостигнутых целях и так далее. Безусловно, после 30-40 лет у многих людей еще предостаточно времени для того, чтобы наверстать упущенное, но желаний при этом оказывается слишком много, а энергии зачастую не так много, как в молодости. Несмотря на эти трудности, многие люди в возрасте около 36 лет чувствуют себя счастливее, чем все остальные.

Исходя из всего написанного выше кажется логичным, что люди среднего возраста являются самыми счастливыми — подростковый период прошел, в молодости они успели сделать многое для жизни и у многих их них есть надежда на хорошую старость. Однако, понятие счастья у каждого человека свое, у нас даже есть статья на эту тему: "Почему у всех людей разное представление о счастье?".