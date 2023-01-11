Учить народ экологической культуре поручили Минэкологии РК

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Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на расширенной коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РК дал ряд поручений на 2023 год, передает BaigeNews.kz.

“В целях глубокой декарбонизации экономики страны правительством разработан проект стратегии углеродной нейтральности до 2060 года. Необходимо планомерно выполнять поставленные задачи, учитывая экономические реалии, а также своевременно завершить начатые работы по ликвидации исторических загрязнений. В частности хвостохранилище Кошкар-ата. Поручаю министерству совместно с акиматом Мангистауской области ускорить работу по утилизации”, - отметил он.

По словам вице-премьера, немаловажным остается вопрос формирования экологической культуры населения. Для этого ведомству нужно усилить работу с НПО и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

“Другим аспектом работы является осуществление водной политики, климатические изменения, также изменения водопользования с сопредельными государствами требуют усиления водной дипломатии и повышения продуктивности использования водных ресурсов. Необходимо согласовать с узбекской стороной открытые пункты проекта межправительственного соглашения о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Это очень важный аспект вашей работы”, - подчеркнул Скляр.

Он добавил, что обратить внимание стоит и на проблемы изношенности водохозяйственной инфраструктуры, низкого уровня оптимизации, отсутствия научного сопровождения, дефицита высококвалифицированных кадров.