Участнице январских событий отсрочили наказание в Шымкенте

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В Шымкенте женщине, осужденной за участие в январских погромах, отсрочили наказание, передает BaigeNews.kz. По данным суда, ранее ее приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы.

"В ходе открытого судебного заседания судом установлено что, в январе 2022 года осужденные участвовали и призывали других к участию в массовых беспорядках сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожением имущества. Вина осужденных доказана: собранными органом досудебного расследования доказательствами, показаниями подсудимых, свидетелей, протоколами следственных действий и негласными следственными действиями", - сообщили в пресс-службе суда города Шымкента.

Досмамбетову Л. приговорили к трем годам семи месяцам лишения свободы. А ее товарищей - Аштаева и Султанбека к трем годам и одному месяцу и к трем годам и шести месяцам лишения свободы соответственно.

Однако позже апелляционный суд принял во внимание, что у Досмамбетовой есть 12-летний ребенок. А вот другим осужденным срок наказания оставили без изменения.

"Апелляционные жалобы по настоящему уголовному делу сегодня были рассмотрены в судебной коллегии по уголовным делам суда города Шымкента, по результатам которой приговор Аль-Фарабийского районного суда изменен в части наказания Досмамбетовой Л. На основании статьи 74 УК, в связи наличием 12-летнего ребенка исполнение приговора суда в отношении Досмамбетовой Л. отсрочено на 2 года, в этой связи она освобождена из зала суда", - говорится в сообщении суда.

Приговор вступил в законную силу.