Участников шумного кортежа оштрафовали в Актау

Автомобильный кортеж разъезжал ночью по улицам Актау, сопровождая езду громкими сигналами, передает BaigeNews.kz.

Видео движения кортежа появилось в соцсетях. Шумная езда автомобилей по ночному городу возмутила жителей.

"Наверное, пора уже детей приучать со школы или с автошколы, что это дико. Это совсем не круто — сзади машины не могут пройти, дорогу закрыли. Кто-то через окно вышел. Сигналят со светофора. Разбудили всех", — указано в публикации.

В полиции отреагировали на жалобу. По информации ДП Мангистауской области, участники кортежа получили несколько штрафов, в том числе за нарушение режима тишины.

"Выявлены 12 автовладельцев, допустивших правонарушения. В отношении них составлен ряд административных протоколов по статьям 437, 593, 606, 614, 615 Кодекса об административных правонарушениях РК", — рассказали в ведомстве.