  • 26 Апреля, 01:36
  • BAIGENEWS

Участников шумного кортежа оштрафовали в Актау

Сегодня, 00:20
АВТОР
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baigenews.kz/иллюстративное Сегодня, 00:20
Сегодня, 00:20
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Фото: baigenews.kz/иллюстративное

Автомобильный кортеж разъезжал ночью по улицам Актау, сопровождая езду громкими сигналами, передает BaigeNews.kz.

Видео движения кортежа появилось в соцсетях. Шумная езда автомобилей по ночному городу возмутила жителей.

"Наверное, пора уже детей приучать со школы или с автошколы, что это дико. Это совсем не круто — сзади машины не могут пройти, дорогу закрыли. Кто-то через окно вышел. Сигналят со светофора. Разбудили всех", — указано в публикации.

В полиции отреагировали на жалобу. По информации ДП Мангистауской области, участники кортежа получили несколько штрафов, в том числе за нарушение режима тишины.

"Выявлены 12 автовладельцев, допустивших правонарушения. В отношении них составлен ряд административных протоколов по статьям 437, 593, 606, 614, 615 Кодекса об административных правонарушениях РК", — рассказали в ведомстве.

 
 
 
 
 
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Публикация от На дорогах Актау (@na_dorogah_aktau)

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