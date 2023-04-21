Участники специальной рабочей группы встретились с работниками "Озенмунайгаза" в Жанаозене

Состоялось второе заседание специальной рабочей группы, прибывшей в Жанаозен для анализа проблем, имеющихся на предприятиях города, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания принято решение о разделении делегации на две подгруппы: первая будет специализироваться на проверке финансово-хозяйственной и закупочной деятельности, а вторая - вести коммуникации с фокус-группами и рабочими коллективами для выявления наиболее актуальных проблем.

Во время совещания гендиректор АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай отметил, что в случае выявления рабочей группой грубых нарушений в компании будут проведены кадровые перестановки.

После совещания представители АО НК "КазМунайГаз" приступили к работе по анкетированию рабочих и посетили ряд производственных объектов.

Члены рабочей группы побывали в управлении химизации и экологии, а также управлении по перекачке нефти. Работники рассказали о необходимости обновления ряда технических установок, а также поделились проблемой дефицита квалифицированных кадров.

Представители АО НК "Казмунайгаз" выразили готовность внести необходимые изменения по улучшению трудовых условий и обновлению инфраструктуры компании АО "Озенмунайгаз".

В этот же день руководитель рабочей группы, заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов провёл встречу с экс-работниками компании "БерАли Мангистау Company", находящимися в Жанаозене. В ходе диалога он озвучил предложения по трудоустройству бывших сотрудников "БерАли" с сохранением заработных плат, социального пакета и дальнейшим заключением долгосрочных трудовых договоров.

Для подтверждения сказанного участников встречи ознакомили с соответствующим протоколом.

Проверка деятельности компании АО "Озенмунайгаз" продлится несколько недель. В ближайшем будущем ожидаются встречи рабочей группы с коллективами 67 нефтедобывающих и нефтесервисных организаций.