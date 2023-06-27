Участки лесного фонда на 678 млн тенге вернули государству в Акмолинской области

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В Аккольском районе Акмолинской области выявили 118,9 гектара лесного фонда, которые не использовались по целевому назначению с 2016 года, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на областную прокуратуру. Земли были предоставленны в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей, однако арендная плата не производилась.