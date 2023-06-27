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inform.kz Сегодня, 16:01
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Сегодня, 16:01
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Фото: inform.kz

Участки лесного фонда на 678 млн тенге вернули государству в Акмолинской области

В Аккольском районе Акмолинской области выявили 118,9 гектара лесного фонда, которые не использовались по целевому назначению с 2016 года, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на областную прокуратуру. Земли были предоставленны в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей, однако арендная плата не производилась. 

"Более того, предпринимателями, несмотря на высокую степень риска лесных пожаров, не проведены мероприятия по их предупреждению, не разработаны противопожарные планы. Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для расторжения договоров по акту прокуратуры района. Участки общей стоимостью 678 миллионов тенге возвращены в собственность государства", - сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

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Сегодня, 16:01
70
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